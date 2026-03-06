ETV Bharat / Videos

LIVE: ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ

Published : March 6, 2026 at 4:41 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್​ ಗಾತ್ರ ಒಟ್ಟು 4,48,004 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯವ್ಯಯದ ಹಂಚಿಕೆ 94,663 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಯವ್ಯಯದ ಹಂಚಿಕೆ 63,135 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 56,432 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಸಿ-ಎಸ್​ಟಿ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ 1635 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ರಾಯಚೂರು, ಬೀದರ್​, ಹಾಸನ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೈಸೂರು ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 400 ಬೆಡ್​ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ 22,957 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು 1.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ 15,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

KARNATAKA BUDGET 2026
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್​ 2026
BENGALURU
CM SIDDARAMAIAH PRESS MEET

ETV Bharat Karnataka Team

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

