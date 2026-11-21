ಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಆರೋಪ: ಸಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
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Published : November 21, 2026 at 7:43 PM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯೇಂದ್ರನೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ನವೀಕರಣ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಮಾಡುವೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರನ್ನೂ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ನವೀಕರಣದ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಿ. ವರದಿ ಬಳಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೂ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂದರು.
ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ, ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ರದ್ದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಗೋವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತಂದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಏಕೆ?. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿನ್ನೂ ಏಕಿವೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಲೇಖಕ ರವಿ ಹಂಜ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯೇಂದ್ರನೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ನವೀಕರಣ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಮಾಡುವೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರನ್ನೂ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ನವೀಕರಣದ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಿ. ವರದಿ ಬಳಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೂ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂದರು.
ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ, ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ರದ್ದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಗೋವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತಂದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಏಕೆ?. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿನ್ನೂ ಏಕಿವೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಲೇಖಕ ರವಿ ಹಂಜ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾವ್ಯಾರೂ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್