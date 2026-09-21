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ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್

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ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2026 at 5:46 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಜಮಾಯಿಸಿದ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಸಿಎಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಲ್ಲದಿರುವುದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲದೇ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದಗಲೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಾಗಿನ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಾವ ಎನ್ನುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಧಗ ಧಗ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಉರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉರಿಸುವ ಬದಲು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೈತ‌ ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನದಾತ, ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಚಿಪ್ಪು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಚಿವರ ಕಾರಿಗೆ ರೈತರ ಘೇರಾವ್

ಮೈಸೂರು: ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಜಮಾಯಿಸಿದ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಸಿಎಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಲ್ಲದಿರುವುದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲದೇ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದಗಲೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಾಗಿನ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಾವ ಎನ್ನುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಧಗ ಧಗ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಉರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉರಿಸುವ ಬದಲು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೈತ‌ ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನದಾತ, ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಚಿಪ್ಪು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಚಿವರ ಕಾರಿಗೆ ರೈತರ ಘೇರಾವ್

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TAGGED:

MYSURU
ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್
FARMERS PROTEST
KURUBURU SHANTHAKUMAR

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