ಅಪ್ಪು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ನಟಿ ವಂದಿತಾ: 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ' ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ
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Published : November 19, 2026 at 6:21 PM IST
ವಿಜಯನಗರ: ಕನ್ನಡದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಟಿ ವಂದಿತಾ ಅವರು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿವಂಗತ ನಟ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಅಪ್ಪು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ' ಚಿತ್ರ ನ.27ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ
ವಿಜಯನಗರ: ಕನ್ನಡದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಟಿ ವಂದಿತಾ ಅವರು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿವಂಗತ ನಟ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಅಪ್ಪು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ' ಚಿತ್ರ ನ.27ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ