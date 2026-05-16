ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ: ಐದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಆಚರಣೆ - SRI KOLLAPURADAMMA SIDI FESTIVAL

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 10:40 AM IST

1 Min Read
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ದೋಣಿಖಣ ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮನವರ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮದ ಮಧ್ಯೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಸಿಡಿಗಂಬ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಮರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸಿಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದರು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮರವನ್ನು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮರ ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪತ್ತಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾನವನ್ನು ಸಿಡಿಗಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಗೊಳಿಸಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆ ತರಲಾಯಿತು. ಪೂಜೆ ನಂತರ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಐದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕೋಟೆ, ದೋಣಿ ಖಣ, ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ, ಮುರು ಮನೆಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಂಕರಪುರ ಈ 5 ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಸಿಡಿಯ ದಿನ ಐದೂರಿನ ರೈತರು ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಐದೂರು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದೋಣಿಖಣ, ಕೋಟೆ, ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ, ಶಂಕರಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದಾಗ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಬೇರೆಡೆ ನೆಲೆಸಿದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಈ ಐದೂರಿನ ಜನರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಬರುತಿದ್ದಾರೆ. 

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ವಿನಯ್ ಕೋಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೆಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂದು 5 ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೂ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಎಂದರು.

