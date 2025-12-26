ETV Bharat / Videos

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 'ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಸಕ್ರಿಯ: ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು

ಸವದತ್ತಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 26, 2025 at 7:33 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಿದ್ದೆಗೆಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಳಿಗೆ, ಮನೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ನುಗ್ಗಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಿಕಾ ಜ್ಯವೆಲ್ಲರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಸುರೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಡಿ.22ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 8 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಗಡಿಯ ಶಟರ್ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಡ್ಡಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸವದತ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಸದ್ಯ ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಆತಂಕಿತರಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪಘಾತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳವು ಆರೋಪ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

