ETV Bharat / Videos

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ: ವಿಡಿಯೋ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2026 at 6:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಜಪಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಶೆಡ್​​ಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಜಯಮಾರ್ತಂಡ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಂಬತ್ತು ಆನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಶೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಕಂಠ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಏಕಲವ್ಯ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಆನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಬಳಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಆನೆಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಜಪಡೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಆನೆಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಜಪಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗಜಪಡೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ:

ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಜಪಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಶೆಡ್​​ಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಜಯಮಾರ್ತಂಡ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಂಬತ್ತು ಆನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಶೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಕಂಠ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಏಕಲವ್ಯ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಆನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಬಳಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಆನೆಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಜಪಡೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಆನೆಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಜಪಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗಜಪಡೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

CCTV SURVEILLANCE FOR ELEPHANTS
MYSURU
ದಸರಾ
MYSURU DASARA
DASARA ELEPHANTS

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

FOREST OFFICIALS RESCUE 10-FOOT KING COBRA IN KARWAR

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ 10 ಅಡಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸೆರೆ!

August 31, 2026 at 5:13 PM IST
Davanagere: Arecanut Growers' Union attempts to blockade AC office

ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ

August 28, 2026 at 7:13 PM IST
MLA VINAY KULKARNI RETURNS TO DHARWAD AFTER FIVE YEARS

ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ: ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

August 28, 2026 at 2:43 PM IST
PYTHON WAS CAUGHT IN THE HOUSE OF A RESIDENT OF HAVERI.

ಹಾವೇರಿ: ಬಣವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆ

August 28, 2026 at 11:50 AM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.