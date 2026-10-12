ರಿಯಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
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Published : October 12, 2026 at 7:18 PM IST
ರಿಯಾದ್(ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ): ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ, ಹೌತಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ರಿಯಾದ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು 'ಅಲ್ ಅರೇಬಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಈಗ ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ಮತ್ತು 4 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು.
ಮೃತರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಸೌದಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ, ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆ, ಒಬ್ಬ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ಜೋರ್ಡಾನಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ಸಿರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸುಡಾನೀಸ್ ಪ್ರಜೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದವು.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೌದಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ಹೌತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.
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ರಿಯಾದ್(ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ): ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ, ಹೌತಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ರಿಯಾದ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು 'ಅಲ್ ಅರೇಬಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಈಗ ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ಮತ್ತು 4 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು.
ಮೃತರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಸೌದಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ, ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆ, ಒಬ್ಬ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ಜೋರ್ಡಾನಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ಸಿರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸುಡಾನೀಸ್ ಪ್ರಜೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದವು.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೌದಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ಹೌತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.
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