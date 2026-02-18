ETV Bharat / Videos

ರಾಯಚೂರು: ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನಿಂತ ಕಾರು - ವಿಡಿಯೋ - CAR CRASHES INTO HOTEL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾರು (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 9:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಯಚೂರು: ಕಾರೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ, ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ - ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ವೀರೇಶ್ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಕಾರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್​ ಆಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಆದನಗೌಡ ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರು ಇದಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಲಿಂಗಸಗೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ವೇಗವೇ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್​​ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡರು.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು: ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ ಬೈಕ್, ಕಂಬ ತುಂಡು- ವಿಡಿಯೋ

ಹಾಸನ : ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಬಸ್; ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಪಾರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ರಾಯಚೂರು: ಕಾರೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ, ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ - ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ವೀರೇಶ್ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಕಾರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್​ ಆಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಆದನಗೌಡ ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರು ಇದಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಲಿಂಗಸಗೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ವೇಗವೇ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್​​ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡರು.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು: ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ ಬೈಕ್, ಕಂಬ ತುಂಡು- ವಿಡಿಯೋ

ಹಾಸನ : ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಬಸ್; ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಪಾರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

For All Latest Updates

TAGGED:

RAICHUR
CAR ACCIDENT
ರಾಯಚೂರು ಕಾರು ಅಪಘಾತ
ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕಾರು
CAR CRASHES INTO HOTEL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

TUMAKURU ತುಮಕೂರು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕೆಮಿಕಲ್​ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೆಮಿಕಲ್​ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ತುಮಕೂರು: ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳ ಜಪ್ತಿ

February 18, 2026 at 8:08 PM IST
thief-steals-gold-chain-from-elderly-woman-in-shop

CCTV VIDEO: ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ದೆಯ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಖದೀಮ

February 18, 2026 at 7:49 PM IST
Bike hits electric pole

ಮಂಗಳೂರು: ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ ಬೈಕ್, ಕಂಬ ತುಂಡು- ವಿಡಿಯೋ

February 18, 2026 at 1:19 PM IST
KURUVATTI RATHOTSAVA

ವಿಜಯನಗರ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುರುವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅದ್ಧೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ

February 18, 2026 at 9:39 AM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.