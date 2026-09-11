ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದಾಖಲೆಯ ವಹಿವಾಟು: 3,735 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು, ಶೇ.14 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು: ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
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Published : September 11, 2026 at 8:14 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದರ ಏರಿಳಿತ ಹಾಗೂ ಕೊಕ್ಕೊ ವಲಯದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕರಾವಳಿಯ ಬಹುರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅರೆಕಾನಟ್ ಅಂಡ್ ಕೊಕ್ಕೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಲಿ.)' 2025-26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,735 ಕೋಟಿ ರೂ ದಾಖಲೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದು, 49.62 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆಪೂರ್ವ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರ-ಸದಸ್ಯರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮಹಾಸಭೆಗೆ (ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2,924.32 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 58,742.76 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,362.13 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 1,562.19 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಳಿ ಅಡಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು 2,985.19 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 59,088.64 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳುತ್ತಿರುವ ಆಮದು ಅಡಿಕೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಆಮದು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೊಕ್ಕೊ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ವಿಭಾಗವು 488.65 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12,606.40 ಮೆ.ಟನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು: 32.41 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ₹113.22 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಖರೀದಿಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ 6.55 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 130 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಭಾರತೀಯ ಅಡಿಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NCEL) ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಕಾರ್ಟ್: ಇಆರ್ಪಿ ಸಂಯೋಜಿತ 'ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರ' ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ 'ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಕಾರ್ಟ್' ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ನಿಷೇಧ: ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಖರೀದಿಗೆ ಬಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತಂಕ
ಮಂಗಳೂರು: ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದರ ಏರಿಳಿತ ಹಾಗೂ ಕೊಕ್ಕೊ ವಲಯದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕರಾವಳಿಯ ಬಹುರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅರೆಕಾನಟ್ ಅಂಡ್ ಕೊಕ್ಕೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಲಿ.)' 2025-26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,735 ಕೋಟಿ ರೂ ದಾಖಲೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದು, 49.62 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆಪೂರ್ವ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರ-ಸದಸ್ಯರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮಹಾಸಭೆಗೆ (ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2,924.32 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 58,742.76 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,362.13 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 1,562.19 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಳಿ ಅಡಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು 2,985.19 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 59,088.64 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳುತ್ತಿರುವ ಆಮದು ಅಡಿಕೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಆಮದು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೊಕ್ಕೊ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ವಿಭಾಗವು 488.65 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12,606.40 ಮೆ.ಟನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು: 32.41 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ₹113.22 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಖರೀದಿಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ 6.55 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 130 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಭಾರತೀಯ ಅಡಿಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NCEL) ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಕಾರ್ಟ್: ಇಆರ್ಪಿ ಸಂಯೋಜಿತ 'ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರ' ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ 'ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಕಾರ್ಟ್' ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ನಿಷೇಧ: ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಖರೀದಿಗೆ ಬಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತಂಕ