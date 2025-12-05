ETV Bharat / Videos

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಬಾ ಘಾಟ್‌ನ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಸ್​​; 18 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ, ತಪ್ಪಿದ ಸಾವು - ನೋವು - BUS FELL DOWN INTO AMBHA GHAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 5:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನೇಪಾಳದಿಂದ ಕೊಂಕಣಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ (ಸಂಖ್ಯೆ MP 13 P 1371) ಶುಕ್ರವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 5) ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ-ರತ್ನಗಿರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಂಬಾ ಘಾಟ್​​ನಲ್ಲಿನ 70 ರಿಂದ 100 ಅಡಿ ಆಳದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. 

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಮರಿಯಲ್ಲಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ತಪ್ಪಿವೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಬಸ್​​ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ ರತ್ನಗಿರಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ 60 ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ, 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇಪಾಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಬಸ್​​ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಮುರಿದು ಕಣಿವೆಗೆ ಜಾರಿದೆ. ಆದರೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

''ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಝವಾರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರತ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 18 ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಖರ್ಪಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಘಾಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾರು: ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ - CAR HITS AUTO

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನೇಪಾಳದಿಂದ ಕೊಂಕಣಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ (ಸಂಖ್ಯೆ MP 13 P 1371) ಶುಕ್ರವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 5) ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ-ರತ್ನಗಿರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಂಬಾ ಘಾಟ್​​ನಲ್ಲಿನ 70 ರಿಂದ 100 ಅಡಿ ಆಳದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. 

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಮರಿಯಲ್ಲಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ತಪ್ಪಿವೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಬಸ್​​ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ ರತ್ನಗಿರಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ 60 ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ, 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇಪಾಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಬಸ್​​ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಮುರಿದು ಕಣಿವೆಗೆ ಜಾರಿದೆ. ಆದರೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

''ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಝವಾರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರತ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 18 ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಖರ್ಪಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಘಾಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾರು: ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ - CAR HITS AUTO

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPALI LABOURS BUS ACCIDENT
KOLHAPUR RATNAGIRI ROAD
AMBA GHAT ACCIDENT
MAHARASHTRA
BUS FELL DOWN INTO AMBHA GHAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

tiger-jumps-beml-factory-compound

ಬೆಮೆಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿದ ಹುಲಿ: ವಿಡಿಯೋ

December 5, 2025 at 2:07 PM IST
FOG IN BALLARI ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಳಿ COOL TEMPERATURE WEATHER

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಬಿಸಿಲೂರ ಮಂದಿ

December 5, 2025 at 1:44 PM IST
chikka-jatre-celebrated-with-grandeur-in-nanjangud-at-mysuru

ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಚಿಕ್ಕಜಾತ್ರೆ; ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು

December 4, 2025 at 9:15 PM IST
PORCUPINE FOUND

ಮೈಸೂರು: ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ!

December 4, 2025 at 3:06 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.