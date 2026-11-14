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ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿವಿದ ಹೋರಿ: ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

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ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿವಿದ ಹೋರಿ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2026 at 8:28 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಎತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿವೋರ್ವನಿಗೆ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ತಿವಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಈ ಹೊನ್ನಾಳಿ-ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಜರುಗಿದ ಮರು ದಿನ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದು ಚಾಚುತಪ್ಪದೆ ಈ ಭಾಗ ಯುವಕರು ಹೋರಿ ಹೆಸರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಈ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ವೇಳೆ ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋರಿ ತಿವಿದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನಯ್ ಎಂಬುವರ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಹೋರಿ ತಿವಿತದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗಾಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಮತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಂಬಿದ್ದ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗು ಸಾವು: 12 ದಿನಗಳ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಎತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿವೋರ್ವನಿಗೆ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ತಿವಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಈ ಹೊನ್ನಾಳಿ-ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಜರುಗಿದ ಮರು ದಿನ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದು ಚಾಚುತಪ್ಪದೆ ಈ ಭಾಗ ಯುವಕರು ಹೋರಿ ಹೆಸರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಈ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ವೇಳೆ ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋರಿ ತಿವಿದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನಯ್ ಎಂಬುವರ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಹೋರಿ ತಿವಿತದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗಾಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಮತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಂಬಿದ್ದ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗು ಸಾವು: 12 ದಿನಗಳ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯ

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TAGGED:

DAVANAGERE HORI HABBA
ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ

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