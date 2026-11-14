ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿವಿದ ಹೋರಿ: ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 14, 2026 at 8:28 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಎತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿವೋರ್ವನಿಗೆ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ತಿವಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಹೊನ್ನಾಳಿ-ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಜರುಗಿದ ಮರು ದಿನ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದು ಚಾಚುತಪ್ಪದೆ ಈ ಭಾಗ ಯುವಕರು ಹೋರಿ ಹೆಸರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ವೇಳೆ ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋರಿ ತಿವಿದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನಯ್ ಎಂಬುವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೋರಿ ತಿವಿತದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗಾಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಮತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಂಬಿದ್ದ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗು ಸಾವು: 12 ದಿನಗಳ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯ
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಎತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿವೋರ್ವನಿಗೆ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ತಿವಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಹೊನ್ನಾಳಿ-ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಜರುಗಿದ ಮರು ದಿನ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದು ಚಾಚುತಪ್ಪದೆ ಈ ಭಾಗ ಯುವಕರು ಹೋರಿ ಹೆಸರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ವೇಳೆ ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋರಿ ತಿವಿದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನಯ್ ಎಂಬುವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೋರಿ ತಿವಿತದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗಾಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಮತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಂಬಿದ್ದ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗು ಸಾವು: 12 ದಿನಗಳ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯ