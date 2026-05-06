ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆ: ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂ - BOULDER FALLS IN NAINITAL
Published : May 6, 2026 at 8:20 PM IST
ನೈನಿತಾಲ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಇಲ್ಲಿನ ಬಲ್ಲಿಯಾ ನಾಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ, ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯೊಂದು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಂಡೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಕಾರು ಮತ್ತು ಹಲವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಬಂಡೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಜೀವಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (SDM) ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು.
ನೈನಿತಾಲ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಜಲಪಾತ: ತಡರಾತ್ರಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯೊಂದು ಸಡಿಲಗೊಂಡು ನೈನಿತಾಲ್ನ ಬಲ್ಲಿಯಾ ನಾಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಂಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಪರಿಣಾಮ ತಡರಾತ್ರಿ, ಆಡಳಿತ ತಂಡವು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಘಟನೆಯ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ದಿನ, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕೋಪ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು.
"ಆಡಳಿತವು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು" ನಿವಾಸಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
