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ವಿಜಯನಗರ: ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಬೋರ್​ವೆಲ್ ನೀರು: ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ - BALLARI

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ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಬೋರ್​ವೆಲ್ ನೀರು (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 3:00 PM IST

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ವಿಜಯನಗರ (ಬಳ್ಳಾರಿ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಸಿದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಬರದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. 

ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊರೆಸಿದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆಯಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರೈತರ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಬೋರ್‌ವೆಲ್​ ನೀರು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.    

ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅಂತರ್ಜಲ ದೊರೆತಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ‌ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜೀವಕಳೆ ತಂದ ಮಳೆ: ಈಗಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೀಗಿದೆ

ವಿಜಯನಗರ (ಬಳ್ಳಾರಿ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಸಿದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಬರದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. 

ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊರೆಸಿದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆಯಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರೈತರ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಬೋರ್‌ವೆಲ್​ ನೀರು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.    

ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅಂತರ್ಜಲ ದೊರೆತಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ‌ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜೀವಕಳೆ ತಂದ ಮಳೆ: ಈಗಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೀಗಿದೆ

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TAGGED:

AGRICULTURAL ACTIVITY
LACK OF RAIN
ಬೋರ್​ವೆಲ್
BALLARI
BOREWELL WATER

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ETV Bharat Karnataka Team

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