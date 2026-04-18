ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ: ಬಂಡಿಪೋರಾ-ಗುರೆಜ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ 50 ವಾಹನಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ - BANDIPORA GUREZ ROAD
Published : April 18, 2026 at 3:22 PM IST
ಬಂಡಿಪೋರಾ(ಜಮ್ಮು& ಕಾಶ್ಮೀರ): ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಆರ್ಒ) ಮತ್ತು ಬಂಡಿಪೋರಾ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಡಿಪೋರಾ-ಗುರೆಜ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರೆಜ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಬಂಡಿಪೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯು ರಜ್ದಾನ್ ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಹಿಮ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ರಜ್ದಾನ್ ಟಾಪ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಿನವಿಡೀ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಎಸ್ಡಿಎಂ) ಗುರೆಜ್, ಡಾ. ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹವಾಮಾನ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಂಡಿಪೋರಾ(ಜಮ್ಮು& ಕಾಶ್ಮೀರ): ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಆರ್ಒ) ಮತ್ತು ಬಂಡಿಪೋರಾ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಡಿಪೋರಾ-ಗುರೆಜ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರೆಜ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಬಂಡಿಪೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯು ರಜ್ದಾನ್ ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಹಿಮ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ರಜ್ದಾನ್ ಟಾಪ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಿನವಿಡೀ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಎಸ್ಡಿಎಂ) ಗುರೆಜ್, ಡಾ. ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹವಾಮಾನ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
