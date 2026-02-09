ETV Bharat / Videos

ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್: ಆಟೋ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ - BMTC BUS ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಆದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್: ಆಟೋ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 2:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಸ್​ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಣವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಕಮಲಾನಗರದಿಂದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿ‌ನ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಎರಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಅಪಘಾತವೆಸಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಬೈಕ್​ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಣಿಪುರ ಮೂಲದ ಯುವತಿ ಕೆಳಬಿದ್ದಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರ ಯುವತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿತ್ತು‌. ಕೂಡಲೇ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಪಕ್ಕದ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಡಿವೈಡರ್​ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಕಾರು: ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್​​​​​​

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಸ್​ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಣವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಕಮಲಾನಗರದಿಂದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿ‌ನ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಎರಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಅಪಘಾತವೆಸಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಬೈಕ್​ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಣಿಪುರ ಮೂಲದ ಯುವತಿ ಕೆಳಬಿದ್ದಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರ ಯುವತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿತ್ತು‌. ಕೂಡಲೇ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಪಕ್ಕದ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಡಿವೈಡರ್​ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಕಾರು: ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್​​​​​​

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALURU
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತ
BUS BRAKE FAIL
BMTC BUS ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

BUFFALO BIRTHDAY CELEBRATION

'ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿದೆ': ಕೋಣದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಛರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ ಮಾಲೀಕ

February 9, 2026 at 11:39 AM IST
WASTE RECYCLING FACTORY CAUGHT FIRE

ತುಮಕೂರು: ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ

February 9, 2026 at 10:28 AM IST
LEOPARD SPOTTED NEAR NOOLVI VILLAGE

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

February 8, 2026 at 4:49 PM IST
A CAR CRASHED INTO A BESIDE CAR AND JUMPED OVER THE DIVIDER WITH IT.

ಪಕ್ಕದ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಡಿವೈಡರ್​ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಕಾರು: ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್​​​​​​

February 6, 2026 at 2:43 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.