ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಇಸ್ರೋ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ರಾಕೆಟ್ ಉಡ್ಡಯನ ಯಶಸ್ವಿ! ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿತು ಅತಿ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ - ISRO ROCKET LAUNCH LIVE
Published : December 24, 2025 at 8:28 AM IST|
Updated : December 24, 2025 at 9:13 AM IST
Bluebird Block-2 Satellite Launch Live: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.55ಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿತು. 6,100 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವು LVM3 ಉಡಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ (LEO) ಇರಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
43.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ LVM3 ಇಸ್ರೋದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಮೂರು ಹಂತದ ಹೆವಿ-ಲಿಫ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಎರಡು S200 ಘನ ರಾಕೆಟ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಗಾಧ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:55 ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಉಪಗ್ರಹವು ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬೇರ್ಪಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
