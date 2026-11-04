ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೆರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡಕೆ ಮರಗಳ ತೆರವು, ಅಧಿಕಾರಗಳ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ರೋಶ
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Published : November 4, 2026 at 2:56 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಆನವಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ತೇವರತೆಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ತೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಎಂಬವರು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರಸಪ್ಪ ಎಂಬವರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ಫಸಲು ಬಿಡುವ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಫಸಲು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೆರವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರೈತ ದೇವರಾಜ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪರಸಪ್ಪ ಕೆರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದೇವರಾಜ್ 37 ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಪರಸಪ್ಪ 1 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಹಾಲಪ್ಪ ಭೇಟಿ: ಫಸಲು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ತೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಅಡಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ದೇವರಾಜ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ, ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇವರತೆಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪರಸಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೃತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಆನವಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ತೇವರತೆಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ತೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಎಂಬವರು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರಸಪ್ಪ ಎಂಬವರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ಫಸಲು ಬಿಡುವ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಫಸಲು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೆರವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರೈತ ದೇವರಾಜ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪರಸಪ್ಪ ಕೆರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದೇವರಾಜ್ 37 ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಪರಸಪ್ಪ 1 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಹಾಲಪ್ಪ ಭೇಟಿ: ಫಸಲು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ತೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಅಡಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ದೇವರಾಜ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ, ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇವರತೆಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪರಸಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೃತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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