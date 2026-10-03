ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಳಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ: ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ರಹ
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Published : October 3, 2026 at 10:50 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: "ನಾನು (ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್) ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೇಳಿ, ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು" ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತ್ರದ ಅರ್ಥ ತಿರುಚಿ ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ಪರಿಶೀಲನೆಗೂ, ಹೆಸರು ಅಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಪಕ್ಷದ ಏಜೆಂಟರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅಭಯ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ನನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಎ–2ಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀಡಿದ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಾ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೊಣೆ" ಎಂದರು.
"ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, "ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದು, ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಕಂಡುಬರದಿದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಯ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
"ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ವಿಧನಾ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯಾಮಿತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅನುಮತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜಿಗಳಿದ್ದರೆ, ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬದಲು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಉಳಿಯಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ನಮೂದುಗಳಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ" ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ, ಮಹಾನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಸುತಾರ, ನಗರಸೇವಕ ರಾಜಶೇಖರ ಡೋಣಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಾರ್ಮ್-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಚು.ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು 84,600; ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹೀಗಿದೆ
ಬೆಳಗಾವಿ: "ನಾನು (ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್) ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೇಳಿ, ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು" ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತ್ರದ ಅರ್ಥ ತಿರುಚಿ ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ಪರಿಶೀಲನೆಗೂ, ಹೆಸರು ಅಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಪಕ್ಷದ ಏಜೆಂಟರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅಭಯ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ನನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೇರವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಎ–2ಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀಡಿದ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಾ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೊಣೆ" ಎಂದರು.
"ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, "ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದು, ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಕಂಡುಬರದಿದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಯ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
"ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ವಿಧನಾ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯಾಮಿತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅನುಮತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜಿಗಳಿದ್ದರೆ, ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬದಲು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಉಳಿಯಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ನಮೂದುಗಳಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ" ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ, ಮಹಾನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಸುತಾರ, ನಗರಸೇವಕ ರಾಜಶೇಖರ ಡೋಣಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಾರ್ಮ್-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಚು.ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು 84,600; ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹೀಗಿದೆ