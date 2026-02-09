ETV Bharat / Videos

'ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿದೆ': ಕೋಣದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಛರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ ಮಾಲೀಕ - BUFFALO BIRTHDAY CELEBRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಕೋಣದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 11:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಮನುಷ್ಯರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ಕೋಣದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜಯ ಸಠಾಲೆ ಎಂಬವರು ಕೋಣದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಣಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಬಲೂನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೇಕ್ ತಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. 

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುರಾ ತಳಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಸಂಜಯ್, ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಗೆ ಜಾಫರಾ ತಳಿ ಕೋಣನಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಜಾಫರಾ ತಳಿಯ ಕೋಣ ಇದೀಗ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. 

ಸಂಜಯ ಸಲಾಠೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಗೆ ಈ ಕೋಣ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸದಸ್ಯನಿದ್ದಂತೆ. ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜತೆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜಾಫರ್​ ಬಾದಿ ತಳಿ ಕೋಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಡ ಬಿಡು ಎಂದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಮರಿ ಆನೆ ಆರ್ಯನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಮನುಷ್ಯರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ಕೋಣದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜಯ ಸಠಾಲೆ ಎಂಬವರು ಕೋಣದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಣಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಬಲೂನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೇಕ್ ತಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. 

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುರಾ ತಳಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಸಂಜಯ್, ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಗೆ ಜಾಫರಾ ತಳಿ ಕೋಣನಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಜಾಫರಾ ತಳಿಯ ಕೋಣ ಇದೀಗ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. 

ಸಂಜಯ ಸಲಾಠೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಗೆ ಈ ಕೋಣ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸದಸ್ಯನಿದ್ದಂತೆ. ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜತೆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜಾಫರ್​ ಬಾದಿ ತಳಿ ಕೋಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಡ ಬಿಡು ಎಂದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಮರಿ ಆನೆ ಆರ್ಯನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

BELAGAVI
BIRTHDAY CELEBRATION OF BUFFALO
ಕೋಣ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
BUFFALO BIRTHDAY CELEBRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

WASTE RECYCLING FACTORY CAUGHT FIRE

ತುಮಕೂರು: ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ

February 9, 2026 at 10:28 AM IST
LEOPARD SPOTTED NEAR NOOLVI VILLAGE

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

February 8, 2026 at 4:49 PM IST
A CAR CRASHED INTO A BESIDE CAR AND JUMPED OVER THE DIVIDER WITH IT.

ಪಕ್ಕದ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಡಿವೈಡರ್​ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಕಾರು: ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್​​​​​​

February 6, 2026 at 2:43 PM IST
SUDEEP VISITED CHAMUNDI HILL

ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಟ ಸುದೀಪ್! ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

February 5, 2026 at 6:23 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.