ETV Bharat / Videos

ಜೈನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರುಂಜಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ: ವಿಡಿಯೋ - BHAVNAGAR VIRAL VIDEO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಜೈನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರುಂಜಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 23, 2025 at 7:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾವನಗರ(ಗುಜರಾತ್​): ಜೈನರ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಪಾಲಿಟಾನದ ಶೆಟ್ರುಂಜಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಜನರು ಪರ್ವತ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೆಟ್ರುಂಜಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವು ಸಿಂಹಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಿಂಹಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹವು ಪರ್ವತ ಹತ್ತುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಡು, ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಿಂಹಗಳಿವೆ. ಪಾಲಿಟಾನಾ ಸುತ್ತಿನ 1,574.92 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ಜಾಗ್ವಾರ್​​ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಶೆಟ್ರುಂಜಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 104 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಗ ಭಕ್ತರು, ಯಾತ್ರಿಕರು, ಡೋಲಿವಾಲಾಗಳು, ಪುರೋಹಿತರು, ಹೂವು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 

ಭಾವನಗರ(ಗುಜರಾತ್​): ಜೈನರ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಪಾಲಿಟಾನದ ಶೆಟ್ರುಂಜಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಜನರು ಪರ್ವತ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೆಟ್ರುಂಜಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವು ಸಿಂಹಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಿಂಹಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹವು ಪರ್ವತ ಹತ್ತುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಡು, ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಸಿಂಹಗಳಿವೆ. ಪಾಲಿಟಾನಾ ಸುತ್ತಿನ 1,574.92 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ಜಾಗ್ವಾರ್​​ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಶೆಟ್ರುಂಜಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 104 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಗ ಭಕ್ತರು, ಯಾತ್ರಿಕರು, ಡೋಲಿವಾಲಾಗಳು, ಪುರೋಹಿತರು, ಹೂವು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 

For All Latest Updates

TAGGED:

LION VIDEO VIRAL
LION AT SHETRUNJI HILL
LION
ಶೆಟ್ರುಂಜಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
BHAVNAGAR VIRAL VIDEO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

leopard-hunted-stray-dogs-in-mysuru

ಮನೆ ಮುಂದಿದ್ದ ಬೀದಿನಾಯಿಯನ್ನು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಚಿರತೆ: ವಿಡಿಯೋ

December 23, 2025 at 8:31 PM IST
GADAG FIRE CAUGHT IN CINEMA THEATER GADAG SHANTI CINEMA THEATER ಶಾಂತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬೆಂಕಿ

ಗದಗದ ಶಾಂತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಕುರ್ಚಿ, ಸ್ಪೀಕರ್​, ಪಿಒಪಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲು

December 22, 2025 at 12:28 PM IST
STATION MASTER SAVES PASSENGER'S LIFE AT PANDAVAPURA RAILWAY STATION

ಪಾಂಡವಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್

December 20, 2025 at 10:03 AM IST
PATTADAKALLU IS SPARKLING WITH ELECTRIC AND SOUND DECORATIONS

ವಿದ್ಯುತ್- ಧ್ವನಿ​ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು

December 20, 2025 at 9:06 AM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.