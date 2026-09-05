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ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮಜ್ಜನ: ವಿಡಿಯೋ

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ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮಜ್ಜನ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 6:58 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಗಜಪಡೆ ಶೆಡ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆಯ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿದು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಬಂದ ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿವೆ. 

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಕಾಡಿನ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗಜಪಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೈಯಿಗೆ ಕೆಸರು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಗಜಪಡೆ ಮರಳಿ ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆಗೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾಲೀಮು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಗಜಪಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರಮನೆ ಶೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬಲಭೀಮ ಶ್ರೀಕಂಠ ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಏಕಲವ್ಯ ಸಹ ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ:  ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026: ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ, ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್?

ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಗಜಪಡೆ ಶೆಡ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆಯ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿದು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಬಂದ ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿವೆ. 

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಕಾಡಿನ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗಜಪಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೈಯಿಗೆ ಕೆಸರು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಗಜಪಡೆ ಮರಳಿ ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆಗೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾಲೀಮು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಗಜಪಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರಮನೆ ಶೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬಲಭೀಮ ಶ್ರೀಕಂಠ ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಏಕಲವ್ಯ ಸಹ ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ:  ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026: ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ, ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್?

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TAGGED:

MYSURU
ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ
ಗಜಪಡೆಗೆ ಮಜ್ಜನ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026
DASARA ELEPHANTS

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