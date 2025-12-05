ETV Bharat / Videos

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಬಿಸಿಲೂರ ಮಂದಿ - BALLARI DENSE FOG

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 1:44 PM IST

1 Min Read
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರವನ್ನು ಗಾಢ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರವನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಸದಾ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದಿತು. ನಗರವಾಸಿಗಳು ಮಂಜಿನಾಟಕ್ಕೆ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಬೀಚಿ ಅವರು, 'ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಎರಡು ಕಾಲ. ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ದಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣ. ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅನುಭವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನರಿಗಾಯಿತು. 

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಮಂಜಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿದ ಬಿಸಿಲೂರಿನ ಜನತೆ ಚಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪುಳಕಗೊಂಡರು. ವಾಕಿಂಗ್​​ ಮಾಡುವವರು ಅಪರೂಪದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತರು. ಇಡೀ ನಗರಕ್ಕೇ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ಆವರಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಆವರಿಸುವುದು ತೀರಾ ವಿರಳ. ಆಗೊಮ್ಮೆ, ಈಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಮಂಜು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಬಳ್ಳಾರಿ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಿದೆ. ನಾವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಈ ವಾತಾವರಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ, ಹಲವೆಡೆ ಒಣಹವೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

FOG IN BALLARI
ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಳಿ
COOL TEMPERATURE
BALLARI WEATHER
BALLARI DENSE FOG

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

