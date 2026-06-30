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ಶಿಕಾರಿಪುರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ SIR ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್‌ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ: ವಿಡಿಯೋ - B Y VIJAYENDRA

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ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್‌ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 3:45 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಂದಿ‌ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಮತದಾರರ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಜಯೇಂದ್ರರ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಮಾಳೇನಕೇರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ನಾಲ್ವರು ಬಿಎಲ್​​ಓಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಿದರು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಖುದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿ, ತಮ್ಮ ಎರಡು ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸಿ ನೀಡಿದರು.

ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ‌ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ‌ದ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು.

ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು ಜುಲೈ 29ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಂದಿ‌ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಮತದಾರರ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಜಯೇಂದ್ರರ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಮಾಳೇನಕೇರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ನಾಲ್ವರು ಬಿಎಲ್​​ಓಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಿದರು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಖುದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿ, ತಮ್ಮ ಎರಡು ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸಿ ನೀಡಿದರು.

ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ‌ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ‌ದ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು.

ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು ಜುಲೈ 29ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

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TAGGED:

SIR ENUMERATION
SIR
SHIVAMOGGA
B Y VIJAYENDRA

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ETV Bharat Karnataka Team

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