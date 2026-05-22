ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಆಟೋ; ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಪಾರು - CAR AND AUTO ACCIDENT

ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಆಟೋ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 8:30 PM IST

ಹಾಸನ: ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ನಡುವಿನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಘಟನೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನುಬಾಳು ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ. 

ಹಾನುಬಾಳು ಸಮೀಪ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಆಟೋದ ಸಿಎನ್​ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು, ಆಟೋ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ.

ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರೀತಮ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಮಾ, ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ಭೂಮಿಕಾ ಅವರು ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶಪುರದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತು, ಪ್ರತಿಮಾ, ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲೇಶಪುರದ ಕ್ರಫಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಚಾಲಕ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್​​ ಅಂಡ್​ ರನ್​ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿ; ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಾರು - ಆಟೋ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ 9 ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ETV Bharat Karnataka Team

Karnataka holds a perpetual importance due to its distinctive political dynamics. ETV Bharat Karnataka’s commitment is demonstrated by the presence of a specialised bureau and a team of journalists focused on amplifying the state's voice on a national scale. Its coverage encompasses not only comprehensive updates on current events but also endeavours to bring out exceptional narratives from around the state, country and from the rest of the world....view details

