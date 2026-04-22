Viral video: ರ‍್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಜಾಮ್​​; ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಮಹಿಳೆ! - WOMAN CONFRONTS BJP MINISTER

ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat Maharashtra)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 22, 2026 at 10:46 AM IST

ಮುಂಬೈ: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿ ಡೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 'ಜನ ಆಕ್ರೋಶ್ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ' ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. 

ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜನ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದರು. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಸಚಿವ ಗಿರೀಶ್ ಮಹಾಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 'ಭಯೋತ್ಪಾದಕ': ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ

