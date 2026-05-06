ಹಾಸನ: ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ವೃದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು - OLD MAN WAS ATTACKED
Published : May 6, 2026 at 3:42 PM IST
ಹಾಸನ: ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ವೃದ್ದನ ಮೇಲೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ @ತಮ್ಮೇಗೌಡ (65) ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವಯೋವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ. ಲೋಕೇಶ್ (40) ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ. ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೇಗೌಡನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂಬಾತ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಲೋಕೇಶ್ ಏಕೆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವೃದ್ಧ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಾಸನ ಎಸ್ಪಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
