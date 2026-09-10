ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಶೂ ವಿತರಣೆ ಆರೋಪ: SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಿಡಿಪಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
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Published : September 10, 2026 at 6:53 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೂ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಶೂಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೂ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ ಕುಬಸದ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಆರಂಭ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೂ ಖರೀದಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿ ಶೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಶೂ ಖರೀದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಸರ್ಕಾರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಶೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆಯ 848 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಹರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೂಗಳನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷವೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ತಾರಿಹಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಕೋಟೂರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಜುಲೈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಡಿಪಿಐ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಶೂ ಮೇಲೆ ನಮೂದಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳು ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಮಾವಳಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಶೂಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಧರಿಸಿದ್ರೂ ಹರಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಹರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೂಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಶೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಬರಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರ ಡಿಡಿಪಿಐ ಉಮೇಶ ಬಮ್ಮಕ್ಕನವರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿತರಣೆಯಾದ ಶೂಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕದಂತಹ ಕೆಲ ಶೂಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಧರಿಸಿದ ಶೂಗಳು ಹರಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಶೂಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಗರ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಪರಿಚಯಿಸಲು 'ಗ್ರಾಮಾನುಭವ' ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೂ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಶೂಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೂ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ ಕುಬಸದ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಆರಂಭ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೂ ಖರೀದಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿ ಶೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಶೂ ಖರೀದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಸರ್ಕಾರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಶೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆಯ 848 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಹರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೂಗಳನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷವೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ತಾರಿಹಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಕೋಟೂರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಜುಲೈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಡಿಪಿಐ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಶೂ ಮೇಲೆ ನಮೂದಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳು ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಮಾವಳಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಶೂಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಧರಿಸಿದ್ರೂ ಹರಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಹರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೂಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಶೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಬರಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರ ಡಿಡಿಪಿಐ ಉಮೇಶ ಬಮ್ಮಕ್ಕನವರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿತರಣೆಯಾದ ಶೂಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕದಂತಹ ಕೆಲ ಶೂಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಧರಿಸಿದ ಶೂಗಳು ಹರಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಶೂಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಗರ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಪರಿಚಯಿಸಲು 'ಗ್ರಾಮಾನುಭವ' ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ