ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ, ಕೆಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಅಕ್ರಮ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ: ಅಕ್ಸಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ - ALONE PROTEST

ಅಕ್ಸಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 9, 2026 at 5:30 PM IST

ಧಾರವಾಡ : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್​​ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಸಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮನವೊಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾಂತಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದ ಕಾಂತಕುಮಾರ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.   

ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಸಹ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಂತಕುಮಾರ ಎಷ್ಟೇ ಹಠ ಮಾಡಿದರೂ ಕೇಳದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಹತ್ತಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ಹತ್ತುವಾಗಲೂ ಕಾಂತಕುಮಾರ, ನನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು, ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಂತಕುಮಾರ ಅವರು, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 20 ರಂದು ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

