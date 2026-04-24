ETV Bharat / Videos

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ, ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆತಂಕ - AIRCRAFT FLYING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ, ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆತಂಕ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 24, 2026 at 3:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವಿನ ಮೂಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

ಹಾವಿನಮೂಲೆ ಎಂಬ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ತೀರಾ ಸಮೀಪವೇ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಮಹಾದೇವ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಲಘು ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಲಘು ವಿಮಾನವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ‌‌ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ವಾಯುಸೇನೆ ತರಬೇತಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಜನರ ಆತಂಕ, ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ರನ್‌ವೇನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಾಯುಪಡೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತೆರವು: ಪುಣೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪುನಾರಂಭ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವಿನ ಮೂಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

ಹಾವಿನಮೂಲೆ ಎಂಬ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ತೀರಾ ಸಮೀಪವೇ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಮಹಾದೇವ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಲಘು ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಲಘು ವಿಮಾನವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ‌‌ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ವಾಯುಸೇನೆ ತರಬೇತಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಜನರ ಆತಂಕ, ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ರನ್‌ವೇನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಾಯುಪಡೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತೆರವು: ಪುಣೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪುನಾರಂಭ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
AIRCRAFT
FOREST RESIDENTS
AIRCRAFT FLYING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

increased-heatwave-in-cool-district

ಕೂಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡವಾದ ವಾತಾವರಣ; ತಂಪಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ

April 23, 2026 at 1:32 PM IST
CHAMARAJANAGAR WILD ELEPHANT TRAPPED IN MUD ಕಾಡಾನೆ ಆನೆ ಸಾವು

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಕೊನೆಯುಸಿರು

April 23, 2026 at 9:08 AM IST
SRI UJJAINI SADDHARMA PEETHA

ವಿಜಯನಗರ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ

April 22, 2026 at 2:55 PM IST
Sanmarga Friends provide clean drinking water in government buses

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

April 22, 2026 at 12:17 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.