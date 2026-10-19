ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಏರ್ ಶೋ: ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದರು ಜನ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 19, 2026 at 7:41 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಅದ್ದೂರಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಮತ್ಕಾರ ಕಂಡು ಜನರು ಬೆರಗಾದರು. ನಗರದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಏರ್ ಶೋ ನಡೆಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ತಂಡದಿಂದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ವೈಮಾನಿಕ ಕಸರತ್ತು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಾ 9 ಹಾಕ್ ವಿಮಾನಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನೋಡಿ ಜನರು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.
ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಾತು: ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ತಂಡದ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ತ್ಯಾಗಿ, ನಮ್ಮದು ವಿಶ್ವದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 9 ವಿಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ತಂಡ. 1996ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ವಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ತಂಡ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು Hawk Mk-132 ವಿಮಾನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿನ್ನೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಹವಾಮಾನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರಿಂದ DNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫಾಲ್ಕ್ರಮ್, ಆರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 43ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಳಿ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ಮಹೋತ್ಸವ: ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ
ಮೈಸೂರು: ಅದ್ದೂರಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಮತ್ಕಾರ ಕಂಡು ಜನರು ಬೆರಗಾದರು. ನಗರದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಏರ್ ಶೋ ನಡೆಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ತಂಡದಿಂದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ವೈಮಾನಿಕ ಕಸರತ್ತು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಾ 9 ಹಾಕ್ ವಿಮಾನಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನೋಡಿ ಜನರು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.
ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಾತು: ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ತಂಡದ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ತ್ಯಾಗಿ, ನಮ್ಮದು ವಿಶ್ವದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 9 ವಿಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ತಂಡ. 1996ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ವಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ತಂಡ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು Hawk Mk-132 ವಿಮಾನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿನ್ನೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಹವಾಮಾನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರಿಂದ DNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫಾಲ್ಕ್ರಮ್, ಆರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 43ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಳಿ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ಮಹೋತ್ಸವ: ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ