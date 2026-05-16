ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯಂತಾದ ವಾತಾವರಣ; ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದ ಏರ್​ ಕೂಲ್​ ಜಾಕೆಟ್​ - AIR COOL JACKET

ನೆತ್ತಿಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು, ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏರ್​ ಕೂಲ್​ ಜಾಕೆಟ್​

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 7:25 PM IST

ಅಮರಾವತಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದರ್ಭಾ ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯಂತ ಬಿಸಿಲು ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಸಿಲಿರಲಿ, ಮಳೆ-ಗಾಳಿಯೇ ಇರಲಿ.. ಎಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ  ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ 45.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಬಿಸಿಲು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ  ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಜಾಕೆಟ್​ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಏರ್​ ಕೂಲ್​ ಜಾಕೆಟ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್​ ಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ​ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 40 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಜಾಕೆಟ್​ ಸಮಾಧನಾನ ಮೂಡಿಸಿ, ಅವರ ಆಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರೀಟಾ ಉಯಿಕೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ತೀವ್ರ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತಾಗ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಎನಿಸಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.  

