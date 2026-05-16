ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯಂತಾದ ವಾತಾವರಣ; ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದ ಏರ್ ಕೂಲ್ ಜಾಕೆಟ್ - AIR COOL JACKET
Published : May 16, 2026 at 7:25 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದರ್ಭಾ ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯಂತ ಬಿಸಿಲು ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಸಿಲಿರಲಿ, ಮಳೆ-ಗಾಳಿಯೇ ಇರಲಿ.. ಎಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ 45.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಿಸಿಲು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಜಾಕೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಏರ್ ಕೂಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 40 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಸಮಾಧನಾನ ಮೂಡಿಸಿ, ಅವರ ಆಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೀಟಾ ಉಯಿಕೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ತೀವ್ರ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತಾಗ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಎನಿಸಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
