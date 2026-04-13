ETV Bharat / Videos

Watch Video.. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ದೌಡು - WILD ELEPHANT RESCUE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 13, 2026 at 4:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸುಳ್ಯ (ದ.ಕನ್ನಡ): ಸುಳ್ಯದ ಪೆರಾಜೆ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಚೆರ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಚೆರ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಬವರ ಬಾವಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ರಾತ್ರಿಯೇ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಟಾಚಿ ತಂದು ಕಣಿವೆ ತೋಡಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.50ರ ವೇಳೆಗೆ ಆನೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸಿತು. 

ಆನೆಯ ಮುಂದಿನ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಆನೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರತೊಡಗಿದರು. ಅರಣ್ಯ, ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಿಟಾಚಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್​ ತೊಡಿಕಾನ, ತೇಜಸ್ ಚೆಮ್ನೂರು ಅವರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಣಿವೆ ತೋಡಿ ಆನೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಹಕರಿಸಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಸಿಎಫ್ ಕರಿಕಾಳನ್, ಡಿಎಫ್ ಒ ಆಂಥೋನಿ ಎಸ್. ಮರಿಯಪ್ಪ, ಎಸಿಎಫ್​ಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ, ಪುತ್ತೂರು ಎಸಿಎಫ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ್, ರೇಂಜರ್​ಗಳಾದ ಕಿರಣ್ ಪುತ್ತೂರು, ವಿಮಲ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯವರು‌ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಪತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
WILD ELEPHANT
ಕಾಡಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಸುಳ್ಯ ಆನೆ
WILD ELEPHANT RESCUE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

car-overturns-in hanumantapura-near-tumakuru

ತುಮಕೂರು: ಅಡ್ಡ ಬಂದ ವೃದ್ಧ, ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಕಾರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಲ್ಟಿ

April 13, 2026 at 9:19 AM IST
Nandi-idol-found-while-removing-silt-from-lake

ಹಾವೇರಿ : ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಂದಿ ಮೂರ್ತಿ ಪತ್ತೆ

April 11, 2026 at 3:22 PM IST
ELEPHANTS IN KADABA DAKSHINA KANNADA ಕಾಡಾನೆ ELEPHANT

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಪತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

April 11, 2026 at 1:42 PM IST
koraput-osrtc-bus-falls-into-gorge

ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಓಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್; ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

April 11, 2026 at 11:41 AM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.