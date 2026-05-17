ತುಳುನಾಡ ಕಾರಣಿಕ ದೈವ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ - ACTRESS RACHITA RAM

ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಭೇಟಿ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 17, 2026 at 2:30 PM IST

ಬಂಟ್ವಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಜನಪದವಿನಲ್ಲಿರುವ ತುಳುನಾಡ ಕಾರಣಿಕ ದೈವ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. 

ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಯ ತಾರೆಯಾಗಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.  

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಜನಪದವು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹರಕೆಯ ಕೋಲವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಭಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವವನ್ನು ನಂಬಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೇ 10ಕ್ಕೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ 13 ವರ್ಷ: ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ರಚಿತಾ ಹಿರಿತೆರೆ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿಗೆ 13 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತ್ತು. ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​​ಗೆ ನಟಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

