ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟ ಸುದೀಪ್ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ!
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Published : October 14, 2026 at 10:09 AM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಗರದ ಹಳೇ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೋಡಲು ಜನರಿಂದ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಕಂಡುಬಂತು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಎಸ್ಜೆಎಂ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟ ಸುದೀಪ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದಾಟಿ ನುಗ್ಗಿದರು. ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಿಚ್ಚ ಕಿಚ್ಚ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕಾಣದಂತಾಗಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿತು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುದೀಪ್, "ನೀವೆಲ್ಲಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?, ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೋಮವಾರವೂ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ : 60 ಕೋಟಿ ದಾಟಿತು 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಗರದ ಹಳೇ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೋಡಲು ಜನರಿಂದ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಕಂಡುಬಂತು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಎಸ್ಜೆಎಂ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟ ಸುದೀಪ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದಾಟಿ ನುಗ್ಗಿದರು. ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಿಚ್ಚ ಕಿಚ್ಚ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕಾಣದಂತಾಗಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿತು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುದೀಪ್, "ನೀವೆಲ್ಲಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?, ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೋಮವಾರವೂ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ : 60 ಕೋಟಿ ದಾಟಿತು 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರ