ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ - CHALUKYA UTSAVA
Published : January 22, 2026 at 3:40 PM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಕನ್ನಡದ ದೊರೆ ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ ಶ್ರೀ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕುಲತಿಲಕ, ನೌಕಪಡೆಯ ಪಿತಾಮಹ, ಕನ್ನಡನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿಪುಲಕೇಶಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಿಂಚಿದ್ದರು. 1966ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಮ್ಮಡಿಪುಲಕೇಶಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್: ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿದ್ದರು.
