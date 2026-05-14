ETV Bharat / Videos

ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಒಡೆದು ಹಣ ದೋಚಿದ ಖದೀಮ ; ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ - MONEY THEFT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಒಡೆದು ಹಣ ದೋಚಿದ ಖದೀಮ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 14, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮುಂದಿದ್ದ ತ್ರಿಶೂಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಂಡಿ ಒಡೆದು ಹಣ ದೋಚಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಇಂದಿರಾನಗರದ ಅಯ್ಯನರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 13 ನಸುಕಿನಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಖದೀಮ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಒಡೆದು ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ದೇವರ ಮುಂದಿದ್ದ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಒಡೆದಿದ್ದಾನೆ.  

ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಅರ್ಚಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂದಿರಾನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ದರೋಡೆ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ) : ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿ ಏಳೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ. ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು, ಘಟನೆ ನಡೆದ 3 ತಾಸಿನಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ದೋಚಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ದರೋಡೆ: ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ 3 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮುಂದಿದ್ದ ತ್ರಿಶೂಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಂಡಿ ಒಡೆದು ಹಣ ದೋಚಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಇಂದಿರಾನಗರದ ಅಯ್ಯನರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 13 ನಸುಕಿನಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಖದೀಮ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಒಡೆದು ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ದೇವರ ಮುಂದಿದ್ದ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಒಡೆದಿದ್ದಾನೆ.  

ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಅರ್ಚಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂದಿರಾನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ದರೋಡೆ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ) : ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿ ಏಳೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ. ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು, ಘಟನೆ ನಡೆದ 3 ತಾಸಿನಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ದೋಚಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ದರೋಡೆ: ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ 3 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDHIRANAGAR POLICE STATION
TRIDENT
ಹಣ ದೋಚಿದ ಖದೀಮ
BENGALURU
MONEY THEFT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

union-minister-arjun-ram-meghwal-spotted-travelling-in-e-rickshaw-during-bikaner-visit

ಇ-ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್: ಮೋದಿ ಮಾತು ಪಾಲಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ

May 14, 2026 at 1:50 PM IST
fire-broke-out-in-workers-shed-in-mantralaya

ಮಂತ್ರಾಲಯ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ

May 13, 2026 at 4:50 PM IST
22 WILD ELEPHANT CAMPED

ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಳಿಕೆರೆ ಬಳಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ 22 ಕಾಡಾನೆಗಳು: ವಿಡಿಯೋ

May 13, 2026 at 3:20 PM IST
THEFT in JAIN TEMPLE

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಳವು: ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ

May 13, 2026 at 3:02 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.