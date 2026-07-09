ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಮತ್ತೊಂದೂರಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಸದ್ದಿಗೆ ಚಿರತೆ ಪರಾರಿ - LEOPARD VIDEO
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Published : July 9, 2026 at 7:14 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿರತೆಯ ಓಡಾಟ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಸವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಲೀಂ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ನಂ. 4/6ರಲ್ಲಿ ಬೋನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಸೈರನ್ ಸದ್ದಿಗೆ ಪರಾರಿ: ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಸೈರನ್ ಸದ್ದಿಗೆ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡು ಓಡಿದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೂತನೂರಿನ ಜಮೀನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬಂದ ವೇಳೆ ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದು. ದಿಢೀರನೇ ಶಬ್ಧ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ ಚಿರತೆ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲಾಗಿದೆ.
ದಿಂಬಂ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ರಿಲಾಕ್ಸ್: ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿರತೆಯೊಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರಿಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜಾರಿದ ಘಟನೆ ದಿಂಬಂ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ದಿಂಡಿಗಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ದಿಂಬಂನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಚಿರತೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ, 4 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ; ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೇ ಪವಾಡ
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿರತೆಯ ಓಡಾಟ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಸವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಲೀಂ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ನಂ. 4/6ರಲ್ಲಿ ಬೋನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಸೈರನ್ ಸದ್ದಿಗೆ ಪರಾರಿ: ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಸೈರನ್ ಸದ್ದಿಗೆ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡು ಓಡಿದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೂತನೂರಿನ ಜಮೀನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬಂದ ವೇಳೆ ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದು. ದಿಢೀರನೇ ಶಬ್ಧ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ ಚಿರತೆ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲಾಗಿದೆ.
ದಿಂಬಂ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ರಿಲಾಕ್ಸ್: ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿರತೆಯೊಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರಿಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜಾರಿದ ಘಟನೆ ದಿಂಬಂ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ದಿಂಡಿಗಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ದಿಂಬಂನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಚಿರತೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ, 4 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ; ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೇ ಪವಾಡ