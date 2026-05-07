ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಮೀಪವೇ ನಾಯಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಚಿರತೆ ; ಬೇಟೆಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ - LEOPARD HUNT A DOG
Published : May 7, 2026 at 2:40 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ವಸತಿಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಚಿರತೆಯೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪವೇ ಇರುವ ಹಾಗೂ ನಗರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೌರಿಶಂಕರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಚಿರತೆಯ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಚಿರತೆ ನಂತರ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪುನಃ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಟಳ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಎರಡು ತಾಸು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ದಿನೇ ದಿನೆ ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದ ಚಿರತೆಯೇ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಾವು (ಚಾಮರಾಜನಗರ) : ತನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದ ಚಿರತೆ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿರತೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನೊಂದರ ಸಮೀಪ ಅಂದಾಜು 1-2 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿರತೆಯ ಎದೆ, ಪಕ್ಕೆಲುಬು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
