ಮಂಡ್ಯ: ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ; ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಶುಭಾಶಯ - TRIPLETS BABIES
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 23, 2026 at 8:12 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಫ್ತಾಬ್ ಮತ್ತು ಆರೀಫಾ ಭಾನು ದಂಪತಿಗೆ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರೀಫಾ ಭಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮೂರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಹೀಗಂತಾರೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತಾಯಿ ಆರೀಫಾ ಭಾನು ಮತ್ತು ಮೂವರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮೂವರು ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಆಗಿರುವುದು ಅಫ್ತಾಬ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಜನತೆ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಹರಿಪ್ರಿಯ, ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸೇರಿ ಆರು ಗಣ್ಯರು
ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಫ್ತಾಬ್ ಮತ್ತು ಆರೀಫಾ ಭಾನು ದಂಪತಿಗೆ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರೀಫಾ ಭಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮೂರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಹೀಗಂತಾರೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತಾಯಿ ಆರೀಫಾ ಭಾನು ಮತ್ತು ಮೂವರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮೂವರು ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಆಗಿರುವುದು ಅಫ್ತಾಬ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಜನತೆ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಹರಿಪ್ರಿಯ, ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸೇರಿ ಆರು ಗಣ್ಯರು