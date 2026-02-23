ETV Bharat / Videos

ಮಂಡ್ಯ: ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ; ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಶುಭಾಶಯ

ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿ

February 23, 2026

ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಫ್ತಾಬ್ ಮತ್ತು ಆರೀಫಾ ಭಾನು ದಂಪತಿಗೆ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರೀಫಾ ಭಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮೂರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ವೈದ್ಯರು ಹೀಗಂತಾರೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತಾಯಿ ಆರೀಫಾ ಭಾನು ಮತ್ತು ಮೂವರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮೂವರು ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಆಗಿರುವುದು ಅಫ್ತಾಬ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಜನತೆ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

