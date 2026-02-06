ಪಕ್ಕದ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಡಿವೈಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಕಾರು: ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ - CAR ACCIDENT
Published : February 6, 2026 at 2:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಹಾರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ - ಜಿಗಣಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂದನವನ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾರಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ನಂದನವನ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಜಯಶ್ರೀ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆಯ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಮನೆಯ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಗಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಜಿಗಣಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕಾರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲಾಗಿದೆ.
