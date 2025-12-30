ETV Bharat / Videos

7 ರೂ. ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದ ರೈತ; ಊರಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಡ್ಡು ಹಂಚಿ ಬಲ್ಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಭ್ರಮ - FARMER WINS LOTTERY

7 ರೂ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದ ರೈತ (ETV Bharat)

Published : December 30, 2025 at 6:35 PM IST

ಶ್ರೀ ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ (ಪಂಜಾಬ್​): ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಮಾತು ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಜ್ರಿ ಸೋಧಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರೈತ ಬಲ್ಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೇವಲ 7 ರೂ.ಗೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಬಲ್ಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು,'ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು 7 ರೂ.ಗೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ. ಡಿ. 29 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಲಾಟರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ : 'ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಾಟರಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಾನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡುಗಳ ವಿತರಣೆ : ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೈತ ಬಲ್ಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿತ್ತು ಮಗನ ಅದೃಷ್ಟ: ₹240 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಯುವಕ!

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

