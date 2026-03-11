ETV Bharat / Videos

VIDEO: ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು, ಮತ್ತೊಂದು.. ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 6 ಹುಲಿಗಳ ದರ್ಶನ - 6 TIGERS SIGHTED AT ONCE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 6 ಹುಲಿಗಳ ದರ್ಶನ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 11, 2026 at 10:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ 6 ಹುಲಿಗಳ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಂಡೀಪುರದ ಸಫಾರಿ ಜೋನಿನ ಕಿರುಬನ ಕೊಳಚಿ ಎಂಬ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಮೂಡಿಗೆ ಜಾರಿವೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಫಾರಿಗರು ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

6 ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳು ಮೂರ್ಕೆರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ತಾಯಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಮೂರು ಮರಿಗಳು ಬೇಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೇತಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಎರಡು ಮರಿಗಳು ಕೆರೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಜಲವಿಹಾರ ನಡೆಸಿವೆ.

ಹುಲಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮುಂದೆ ಕೆರೆಗಿಳಿದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಜಾರಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆಟ ಕಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರೋಮಾಂಚಿತರಾದರಲ್ಲದೆ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬಂಡೀಪುರ ಆರ್​ಎಫ್​ಒ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ‌ ಒಟ್ಟು 6 ಹುಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.‌ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ 5 ಮರಿ ಹುಲಿಗಳ ದರ್ಶನ ಅಪರೂಪ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: VIDEO: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏಕದಂತ ಭೀಮನ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಹಾವಳಿ: ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದ 30 ಕಾಡಾನೆಗಳು!

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ 6 ಹುಲಿಗಳ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಂಡೀಪುರದ ಸಫಾರಿ ಜೋನಿನ ಕಿರುಬನ ಕೊಳಚಿ ಎಂಬ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಮೂಡಿಗೆ ಜಾರಿವೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಫಾರಿಗರು ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

6 ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳು ಮೂರ್ಕೆರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ತಾಯಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಮೂರು ಮರಿಗಳು ಬೇಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೇತಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಎರಡು ಮರಿಗಳು ಕೆರೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಜಲವಿಹಾರ ನಡೆಸಿವೆ.

ಹುಲಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮುಂದೆ ಕೆರೆಗಿಳಿದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಜಾರಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆಟ ಕಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರೋಮಾಂಚಿತರಾದರಲ್ಲದೆ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬಂಡೀಪುರ ಆರ್​ಎಫ್​ಒ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ‌ ಒಟ್ಟು 6 ಹುಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.‌ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ 5 ಮರಿ ಹುಲಿಗಳ ದರ್ಶನ ಅಪರೂಪ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: VIDEO: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏಕದಂತ ಭೀಮನ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಹಾವಳಿ: ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದ 30 ಕಾಡಾನೆಗಳು!

For All Latest Updates

TAGGED:

BANDIPUR NATIONAL PARK
TIGERS AT BANDIPUR
ಬಂಡೀಪುರ HULI
CHAMARAJANAGAR
6 TIGERS SIGHTED AT ONCE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

Anil Naik

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ವರದಿಗಾರ ಸಾವು

March 9, 2026 at 4:20 PM IST
wild-elephant-bheema-and-gang-in-chikkamagaluru

VIDEO: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏಕದಂತ ಭೀಮನ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಹಾವಳಿ: ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದ 30 ಕಾಡಾನೆಗಳು!

March 8, 2026 at 8:58 PM IST
MYSURU T 20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ INDIA NEW ZEALAND MATCH

ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್​: ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

March 8, 2026 at 3:23 PM IST
ranga-panchami-celebrations-in-the-commercial-city

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ; ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವ ಜನತೆ

March 7, 2026 at 6:06 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.