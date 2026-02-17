ETV Bharat / Videos

ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಗ್ಯಾರೇಜ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಕಾರುಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ

ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಗ್ಯಾರೇಜ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಕಾರುಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ

Published : February 17, 2026 at 5:23 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕ್ರೂಸರ್ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಘಟನೆ ನಗರದ‌ ಹಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಲ್​​ಐಸಿ‌ ಎದುರಿರುವ ಮಾರುತಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು. 

ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸದಂತೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದರು.‌ ಅರುಣ್ ಎಂ.ಪಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬುಲೇರೋ, ಇಕಾನ್, ಐ-20 ಕಾರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ.‌ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಶಾಪ್, ಗ್ಯಾರೇಜ್, ಶೋ‌ ರೂಮ್ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. 

ಗಾಂಧಿ ನಗರ‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.‌ ಗ್ಯಾರೇಜ್​ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.‌ ಇದೀಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮುಂತಾದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.‌ ಮಾಲೀಕ ಅರುಣ್‌ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 

FIRE ACCIDENT IN GARAGE
DAVANAGERE
ಕಾರುಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ
4 CARS IN GARAGE GUTTED

ETV Bharat Karnataka Team

