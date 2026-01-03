ETV Bharat / Videos

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದವು 32 ಕೆಜಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹದ್ದಿನ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು!

ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದವು 32 ಕೆಜಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹದ್ದಿನ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು (ETV Bharat)

January 3, 2026 at 5:18 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 32 ಕೆಜಿಯ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹದ್ದಿನ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯ ಯಕ್ವಲ್, ಮಣಿ, ಬಾಬು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇವರು ಬೀಸಿದ ಬಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹದ್ದಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಮೀನುಗಳು ಸಿಲುಕಿವೆ.

ಈ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮೀನು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಲೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಮಣಿ, ಬಾಬು ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನದಿಯಿಂದ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ 32 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಮೀನುಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೀನು ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ಮೀನನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೀನುಗಾರರು ಬೀಸುವ ಬಲೆಗೆ ಹದ್ದಿನ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಇದೀಗ ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಈ ಮೀನುಗಳು ಸಿಲುಕಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹದ್ದಿನ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಆಗಿದೆ.

