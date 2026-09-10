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ಮಲೆನಾಡ ಸೊಗಡಿನ ಕಜ್ಜಾಯ ಕಂಬಳ: 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

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ಮಲೆನಾಡ ಸೊಗಡಿನ ಕಜ್ಜಾಯ ಕಂಬಳ: 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2026 at 4:32 PM IST

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ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿರಸಿಯ ತೋಟಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 'ಮಲೆನಾಡ ಸೊಗಡು - ಕಜ್ಜಾಯ ಕಂಬಳ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತೋಟಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ವಿ. ಜೋಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಚೌತಿ ಕಜ್ಜಾಯಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಳೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರಾದ ವೇದಾ ಹೆಗಡೆ ನೀರ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಕ್ಕುಲಿ, ಕೈ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಅತ್ರಾಸ, ಕೋಡುಬಳೆ, ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸುತ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಅಪರೂಪದ 'ಕೈ ಚಕ್ಕುಲಿ' ತಯಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರಮನೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಳ: ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ

ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿರಸಿಯ ತೋಟಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 'ಮಲೆನಾಡ ಸೊಗಡು - ಕಜ್ಜಾಯ ಕಂಬಳ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತೋಟಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ವಿ. ಜೋಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಚೌತಿ ಕಜ್ಜಾಯಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಳೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರಾದ ವೇದಾ ಹೆಗಡೆ ನೀರ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಕ್ಕುಲಿ, ಕೈ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಅತ್ರಾಸ, ಕೋಡುಬಳೆ, ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸುತ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಅಪರೂಪದ 'ಕೈ ಚಕ್ಕುಲಿ' ತಯಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರಮನೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಳ: ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ

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TAGGED:

UTTARAKANNADA
SIRSI
GANESH DESTIVAL
ಕಜ್ಜಾಯ ಕಂಬಳ
KAJJAY KAMBAL

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