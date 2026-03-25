ETV Bharat / Videos

ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ 13 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸೆರೆ: ವಿಡಿಯೋ - KING COBRA CAPTURED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
13 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸೆರೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 25, 2026 at 5:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ 13 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ದೈತ್ಯ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೈಲು ಸಮೀಪದ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು, ಕೂಡಲೇ ಕಳಸದ ಉರಗತಜ್ಞ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ಈ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಉರಗತಜ್ಞ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಮೇಟಿಂಗ್ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಈ ಗಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಫಿರೋಮೊನಸ್ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗದ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉರಗತಜ್ಞ ರಿಜ್ವಾನ್‌ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಈ ಹಾವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIKKAMAGALURU
13 FOOT LONG KING COBRA CAPTURED
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸೆರೆ
KING COBRA
KING COBRA CAPTURED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.