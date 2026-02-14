ETV Bharat / Videos

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನ - ವಿಡಿಯೋ - 12 JYOTIRLINGA DARSHANA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 10:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದರ್ಶನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಸಿದ್ದಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹಲವು ಕಡೆ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಲಯದವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರು, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನದ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಸಹ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಮೌಲ್ಯ, ಆಟ, ಧ್ಯಾನ ಮುಂತಾದ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ - KOTTURESHWAR JATRE

ಮೈಸೂರು: ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದರ್ಶನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಸಿದ್ದಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹಲವು ಕಡೆ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಲಯದವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರು, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನದ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಸಹ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಮೌಲ್ಯ, ಆಟ, ಧ್ಯಾನ ಮುಂತಾದ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ - KOTTURESHWAR JATRE

For All Latest Updates

TAGGED:

SHRI SOMANATHA DARSHAN
MAHA SHIVARATRI
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ
MYSURU
12 JYOTIRLINGA DARSHANA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

bjp-mps-range-rover-car-catches-fire-in-nashik-car-burns-to-ashes-in-a-few-moments

ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ; ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾದ ಕಾರು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು

February 14, 2026 at 6:38 PM IST
ROBBERS STOLE MONEY

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​​ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಣ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾದ ದರೋಡೆಕೋರರು: ವಿಡಿಯೋ

February 14, 2026 at 2:48 PM IST
DAKSHINA KANNADA SHOP CAUGHT FIRE ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಅಂಗಡಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ

February 14, 2026 at 1:37 PM IST
KOTTURU RATHOTSAV ಕೊಟ್ಟುರೇಶ್ವರ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಕೊಟ್ಟುರು ಜಾತ್ರೆ BALLARI

ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ

February 12, 2026 at 8:56 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.