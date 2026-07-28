ETV Bharat / Videos

ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ: ವಿಡಿಯೋ - ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸೆರೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 2:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ​ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಗಣಪ ರಾಮಗೌಡ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡು, ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

​ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹಾವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು, ಅವರ್ಸಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉರಗ ಪ್ರೇಮಿ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ​ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಗಗನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಸತತ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕುಳಿತಿದ್ದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಂತರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ದಟ್ಟ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಬಿಡಲಾಯಿತು. 

ಹಾವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಳಸಿದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಗಣಪ ರಾಮಗೌಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಬೃಹತ್ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ​ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಗಣಪ ರಾಮಗೌಡ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡು, ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

​ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹಾವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು, ಅವರ್ಸಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉರಗ ಪ್ರೇಮಿ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ​ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಗಗನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಸತತ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕುಳಿತಿದ್ದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಂತರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ದಟ್ಟ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಬಿಡಲಾಯಿತು. 

ಹಾವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಳಸಿದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಗಣಪ ರಾಮಗೌಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಬೃಹತ್ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

KING COBRA
UTTARA KANNADA
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ
KING COBRA CAPTURED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

Karnataka holds a perpetual importance due to its distinctive political dynamics. ETV Bharat Karnataka’s commitment is demonstrated by the presence of a specialised bureau and a team of journalists focused on amplifying the state's voice on a national scale. Its coverage encompasses not only comprehensive updates on current events but also endeavours to bring out exceptional narratives from around the state, country and from the rest of the world....view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

permission-is-mandatory-to-protest-in-belagavi-says-city-police-commissioner

ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹುಷಾರ್: ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

July 25, 2026 at 12:32 PM IST
MATING OF SNAKES

ರಾಮನಗರ: ಎರಡು ಹಾವುಗಳ ಮಿಲನ‌ ಮಹೋತ್ಸವ - ವಿಡಿಯೋ

July 23, 2026 at 6:31 PM IST
RAIN SHORTAGE: AGRICULTURAL ACTIVITIES IN BALLARI DISTRICT HAVE SLOWED DOWN

ಮುಂಗಾರು ವೈಫಲ್ಯ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಛಾಯೆ

July 21, 2026 at 7:48 PM IST
FARMER TOMATOES POURS ON ROADSIDE

ಬೆಲೆ ಕುಸಿದು ಬೇಸತ್ತ ರೈತ: ರಸ್ತೆಬದಿ ಟೊಮೆಟೋ ಸುರಿದು ಆಕ್ರೋಶ

July 20, 2026 at 9:03 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.