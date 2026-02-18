ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಸನ: ಇಂದು ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ವಿಚಾರಣೆ
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ.
Published : February 18, 2026 at 1:38 PM IST
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್(ಯುಎಸ್ಎ): ಮೆಟಾ(Meta) ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಸನ' ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವ್ಯಸನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರಾದ 41 ವರ್ಷದ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಈ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಿವಾಸಿ ಕೇಲಿ ಜಿ.ಎಂ. ಅವರು ತಮ್ಮ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ನಂತರ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ 20 ವರ್ಷದ ಕೇಲಿ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಒಡೆತನದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವುದೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 12 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿವೆಯೇ?, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ, ತಿನ್ನುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾನದಂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಲ್ಗೊರಿದಂ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಇರಲಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಕಾನೂನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆ್ಯಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೆಟಾದ ಆದ್ಯತೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಸನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಈ ತಿಂಗಳು ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ! ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ದೂರು!!
- ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ‘ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ’: ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಎಚ್ಚರಿಕೆ